Advogado desaparecido em São Paulo é encontrado morto; corpo foi identificado 4 dias depois

Pedro Ely Cordeiro dos Santos estava sumido desde sexta-feira e foi localizado sem documentos. Caso é investigado como morte suspeita

A Polícia Civil de São Paulo identificou o corpo do advogado Pedro Ely Cordeiro dos Santos, de 43 anos. Ele estava desaparecido desde a madrugada de sexta-feira, dia 10. O corpo foi encontrado no mesmo dia, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, mas permaneceu sem identificação até a última terça-feira, dia 14, por estar sem documentos.

O caso é investigado como morte suspeita. A família de Pedro divulgou seu desaparecimento nas redes sociais.

O advogado foi visto pela última vez por volta da 0h48 de sexta-feira. Ele havia passado por bares na Vila Madalena, também na zona oeste da capital paulista.

Detalhes do desaparecimento e localização

Hospedado no Hotel Mercure JK, na Vila Olímpia, Pedro Ely não retornou ao local. O último registro de atividade em sua conta no WhatsApp ocorreu por volta das 5h daquele mesmo dia.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que policiais militares foram acionados na madrugada de sexta-feira. Eles atenderam a uma ocorrência na Rua Fradique Coutinho, em Pinheiros.

No local, os agentes encontraram um homem caído na via. A apuração inicial apontou que ele teria passado mal antes de cair.

Investigação da morte suspeita

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou a morte. Segundo a SSP, a vítima não apresentava lesões aparentes.

A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Ele permaneceu sem identificação até a confirmação da identidade por meio de exames e reconhecimento feito pela família.