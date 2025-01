Quem é o guarda municipal que matou secretário dentro da prefeitura de Osasco

Henrique Marival de Sousa, guarda municipal de Osasco desde 2015, foi preso na segunda-feira (6) após matar a tiros Adilson Custódio Moreira, secretário-adjunto de Segurança do município. Ele ocupa o cargo de Guarda Civil de 1ª Classe e, segundo relatos, sua esposa esteve no local do crime para convencê-lo a se entregar. A prisão ocorreu na sequência.

O crime aconteceu dentro da sede da Secretaria de Segurança e Controle Urbano, no mesmo prédio da prefeitura da cidade. De acordo com testemunhas, Moreira realizava uma reunião com integrantes da Guarda Municipal. Ao fim do encontro, ele permitiu que aqueles que quisessem falar em particular permanecessem na sala. Marival ficou e, logo depois, disparos foram ouvidos. Pessoas presentes no prédio relataram que o guarda trancou a porta, impedindo a entrada de funcionários.

A trajetória do secretário-adjunto Adilson Custódio Moreira

Natural de Jequitinhonha, Minas Gerais, Adilson Custódio Moreira nasceu em 12 de janeiro de 1971. Aos seis anos, mudou-se com a família para Cabreúva, no interior de São Paulo, onde estudou e iniciou a vida profissional em lavouras e indústrias.

Em 1988, chegou a Osasco e abriu uma empresa de motofrete, atividade que exerceu até 1992, quando ingressou na Prefeitura por meio de concurso público para a Guarda Municipal. Ao longo da carreira, ocupou diferentes funções na corporação, como motorista de viaturas, patrulheiro de motocicletas e integrante da Ronda Oficial. Em 2001, participou da implantação do Canil da Guarda Civil e coordenou o setor de transportes, além de atuar em projetos de reestruturação da sede da corporação.

Em junho de 2018, assumiu a Secretaria de Segurança e Controle Urbano de Osasco. No ano seguinte, deixou o cargo, que passou a ser ocupado por José Virgolino de Oliveira, e passou a atuar como secretário-adjunto. Nos últimos anos, participou da formulação do projeto de reestruturação do Plano de Cargos e Carreira da Guarda Civil Municipal.