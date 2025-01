Guarda Municipal mata secretário-adjunto de Segurança dentro da prefeitura de Osasco

O secretário-adjunto de Segurança e Controle Urbano de Osasco, município pertecente à região metropolitana de São Paulo, Adilson Custódio Moreira, foi morto a tiros por um guarda civil municipal na tarde desta segunda-feira (6) dentro da sede da Prefeitura da cidade, na Grande São Paulo.

O encontro havia sido marcado pelo secretário-adjunto para discutir junto aos guardas civis sua nova estrutura no novo governo. A reunião acontecia na Sala Oval, espaço destinado a encontros institucionais, localizado ao lado da Secretaria de Governo e do gabinete do prefeito Gerson Pessoa (Podemos), que não estava presente no momento.

Durante a reunião, houve uma forte discussão entre Adilson e um dos guardas municipais, que não teve ainda a identidade revelada pela imprensa. Em determinado momento, diante de todos os guardas, o agente sacou a arma e disparou contra o secretário-adjunto. Os demais guardas civis deixaram a sala rapidamente, enquanto o autor dos disparos trancou a porta.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado e iniciou uma negociação que durou cerca de duas horas, terminando apenas durante a noite. Por volta das 19h30, o guarda se entregou e foi conduzido à delegacia seccional de Osasco, onde permaneceu sob custódia.

Adilson Custódio Moreira atuava na Prefeitura de Osasco há oito anos. Ele ingressou na gestão municipal durante o mandato do ex-prefeito Rogério Lins e foi mantido no cargo pelo atual chefe do Executivo, Gerson Pessoa.

A Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal interditaram os corredores da Prefeitura para os trabalhos periciais. Os servidores que estavam no prédio foram orientados a deixar o local.

No entorno do prédio, ambulâncias e viaturas das forças de segurança acompanharam a movimentação durante a ocorrência.