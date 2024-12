Queijo brasileiro é declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade; veja qual é

Pela primeira vez, um item gastronômico brasileiro entra na lista de Patrimônio Imaterial da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O escolhido foi o Queijo Minas Artesanal, considerando o modo de produção. Desde 2008, o preparo desse laticínio é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil.

Em março de 2023, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) apresentou a candidatura do Queijo Minas Artesanal à Unesco, após pedido da Associação Mineira de Produtores de Queijo Artesanal (Amiqueijo). O título foi oficialmente concedido nessa quarta-feira (4), em Assunção, Paraguai.

O Queijo Minas Artesanal é feito com leite cru há três séculos. A atividade econômica é de grande relevância para agricultores familiares em várias localidades de Minas Gerais, no sudeste brasileiro. A produção do queijo conta apenas com ações manuais, sem processos mecânicos, para conservar o sabor tradicional.

“Feito a partir de técnicas ancestrais relacionadas à produção de queijo de leite cru, o Queijo Minas Artesanal tornou-se desde sempre uma importante atividade socioeconômica, que promove inclusão e desenvolvimento local, em especial da agricultura familiar”, diz o Iphan.

Além dos “Modos de Fazer Queijo Minas Artesanal”, outras seis manifestações brasileiras são reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Confira abaixo.

Arte Kusiwa – Pintura Corporal e Arte Gráfica Wajãpi;

Círio de Nossa Senhora de Nazaré;

Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão;

Frevo: Expressão Artística do Carnaval de Recife;

Roda de Capoeira;

Samba de Roda no Recôncavo Baiano.