Queda do WhatsApp quase causa a morte de mulher; entenda

A pane global que tirou do ar serviços como Facebook, Instagram e WhatsApp quase resulta em tragédia para a família da advogada Tatiane do Amaral, de 41 anos. Ela teve um pico de açúcar no sangue e, ao tentar pedir a ajuda do pai pelo WhatsApp, a mensagem não chegou. Sem ajuda imediata, Tatiane desmaiou. As informações são do G1 de São Paulo. O caso aconteceu na capital paulista.

“Foi muito rápido. Acabei mesmo nem pensando em ligar. O Dumping é um pico de açúcar que causa efeitos parecidos com a hipoglicemia, então os efeitos dele são meio fortes. Eu estava no quarto e mandei pedido de ajuda pelo WhatsApp para o meu pai que estava vendo TV na sala, já que moramos em um sobrado. Ele não viu e eu apaguei…”, relata a advogada.

“Risco de vida não sei, mas como apaguei, ao menos corri risco de ficar com sequelas sim, porque o desmaio é falta de oxigenação no cérebro”, completa. Tatiana acredita que ficou desmaiada entre 5 a 10 minutos e acordou com a pressão alta.

"Agora estou bem, já me alimentei, bebi água. Mas foi um aprendizado, da próxima vez (espero que não tenha) vou ser mais anos 90 e usar a boa e velha ligação ou dar um grito de socorro (risos)", finalizou a advogada.