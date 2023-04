Queda de hidroavião em represa mata duas pessoas; outras duas seguem desaparecidas

Duas pessoas morreram após a queda de um hidroavião em uma represa no Condomínio Porto Jaguary, que fica na Estrada da Serrinha, em Pinheirais Santa Helena, Bragança Paulista (SP). O acidente aconteceu por volta das 14h10 da tarde deste domingo (30);

De acordo com a Polícia Militar, quatro pessoas estavam na aeronave no momento do acidente, mas duas delas seguem desaparecidas. Equipes dos Bombeiros foram ao local - que fica em uma área afastada - para o trabalho de busca. A PM também atua no local.

Cinco viaturas e o helicóptero Águia prestam atendimento da ocorrência. A queda ocorreu em área próxima à Marina Estância Confiança.