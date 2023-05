Quatro crianças morreram carbonizadas no Sertão do Alagoas; cidade declarou luto de 3 dias

Quatro crianças morreram carbonizadas na madrugada deste domingo (14), em Canapi, Sertão do Alagoas. A idade das vítimas não foi divulgada. Testemunhas afirmam que elas estavam dormindo em um quarto onde aconteceu o incêndio. O Corpo de Bombeiros não foi acionado para atender a ocorrência.

Ainda conforme informações dos moradores da cidade, duas das crianças eram filhas de um casal de pastores evangélicos e as outras duas, de um casal de amigos que frequentava a mesma igreja. Eles tinham voltado de um culto e permaneceram na casa do pastor, quando as quatro crianças pegaram no sono e adormeceram no quarto.

VEJA MAIS

Testemunhas disseram que quando perceberam as chamas, o fogo já tinha se espalhado. Não houve tempo de acionar os bombeiros. O incêndio foi apagado com a ajuda de vizinhos.

O local foi isolado até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal (IML), que foi acionado para recolher os corpos. Três crianças estudavam em uma escola de ensino fundamental do município. A outra não tinha idade escolar ainda.

A Prefeitura de Canapi decretou luto oficial de três dias.