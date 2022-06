Qualidade da imagem da Netflix pode cair? entenda

Uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) exige que a Netflix pare de usar a tecnologia de compressão de vídeos em alta definição chamada DivX. Se a medida não for cumprida, o serviço poderá receber multa de R$ 50 mil por dia. A ordem judicial já havia sido derrubada pela empresa em 2022, mas voltou a valer. Com informações de Tilt.

O serviço de streaming estaria se aproveitando da tecnologia sem a devida licença, protegida no Brasil pelo registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial desde 2018. A Netflix nega o uso do DivX, mas cinco pareceres técnicos apresentados ao TJRJ pela desenvolvedora do software se mostraram como prova contrária.

O advogado da Divx, Carlos Aboim, afirma que "ir à Justiça foi o recurso encontrado para proteger novos investimentos no desenvolvimento dessa e novas tecnologias". A Netflix afirmou que terá grandes prejuízos, mas que isso não deve afetar a qualidade da imagem e serviço para os assinantes.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)