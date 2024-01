Prouni oferta quase 10 mil bolsas de estudo no Pará

O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou, nesta sexta-feira, 19, o serviço de consulta às bolsas de estudo ofertadas na primeira edição de 2024 do Programa Universidade para Todos (Prouni). Neste momento, 9.762 bolsas são destinadas ao Pará. A consulta detalhada, por curso, turno, instituição e local de oferta, pode ser realizada pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Do total de bolsas disponibilizadas para o Estado, 8.582 são integrais e 1.180 são parciais. Ao todo, o Prouni oferecerá 402.092 bolsas — sendo 304.638 integrais (100%); e 97.454, parciais (50%) —, distribuídas em 15.482 cursos de 1.028 instituições participantes do programa.

Essa é a edição com a maior oferta de bolsas desde a primeira do programa, em 2005. O Pará é o 12º Estado do país com mais bolsas. Os cinco estados que encabeçam a lista são São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia.

Inscrição

O edital do Prouni 2024 foi divulgado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de quarta-feira, 17 de janeiro. O período de inscrição para o programa será de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação do resultado será em duas chamadas, sendo a primeira para o dia 6 de fevereiro; e a segunda, para o dia 27 do mesmo mês.

O candidato poderá se inscrever nas bolsas integrais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não excede o valor de 1,5 salário mínimo) ou parciais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não excede o valor de 3 salários mínimos).