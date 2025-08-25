Capa Jornal Amazônia
Projeto contra adultização tem apoio de senadores para acelerar votação nesta quarta (27)

Projeto prevê mecanismos para combater conteúdos de exploração sexual infantojuvenil na internet

Estadão Conteúdo
fonte

Proposta cria regulações para o uso de redes e jogos online para crianças e adolescentes (Unsplash)

O Senado Federal já coletou o número mínimo de assinaturas para acelerar a tramitação do projeto de lei contra adultização de crianças e adolescentes na internet. A expectativa é que a proposta seja votada nesta quarta-feira, 27, segundo o autor do texto, Alessandro Vieira (MDB-SE).

O projeto, que tem o apoio de líderes da Casa, prevê mecanismos para combater conteúdos de exploração sexual infantojuvenil em ambiente digital. E cria regulações para o uso de redes e jogos online para crianças e adolescentes.

A expectativa dos senadores é de uma aprovação célere, já que se trata uma demanda de amplo apoio popular. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto - agora, o Senado apenas é responsável por dar o crivo final ao projeto, para ir a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para garantir o apoio da oposição, o relator na Câmara, deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI) precisou fazer mudanças no texto. Essas alterações foram vistas como "razoáveis" por Alessandro Vieira.

Esse projeto já tinha apoio de conservadores no Senado - o principal deles sendo de Damares Alves (Republicanos-DF).

A expectativa é que a relatoria do texto no Senado volte para Flávio Arns (PSB-PR). "Eu penso que vai ser votado de forma célere, porque é uma exigência da sociedade isso, para que não se procrastine o trabalho. Pelo menos se viesse a relatoria para mim, eu faria isso rapidamente", afirma o senador.

