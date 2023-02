Programação oficial do Carnaval de São Luís, no Maranhão, é anunciada: veja atrações, dias e horário

A programação oficial do Carnaval de São Luís, no Maranhão, foi anunciada nesta segunda-feira, 13 de fevereiro. A folia começa já na sexta-feira (17) e segue até a terça-feira (21), com diversas atrações locais e nacionais. Veja quem irá se apresentar, datas e horários.

O Carnaval de São Luís acontecerá na Avenida Litorânea e também na Avenida Beira-Mar. A expectativa é de aproximadamente 900 mil pessoas acompanhando a festa no município, que contará com cerca de 4,5 mil profissionais envolvidos direta e indiretamente na festa.

Os foliões também contarão com o serviço de ferryboat e o transporte público semiurbano de maneira gratuita. No sábado (18) e domingo (19) os ônibus semiurbanos estarão disponíveis de maneira gratuita, enquanto o ferry boat estará disponível de maneira gratuita no sábado (18), com retorno na Quarta-Feira de Cinzas (22).

Veja a programação completa do Carnaval em São Luís

Sexta-feira de Carnaval (17)

Avenida Litorânea

Bloco Tradicional Os Apaixonados

Erickson Andrade

Mix In Brazil

Dinho Dias

Eric Land

Silva

Sábado de Carnaval (18)

Avenida Litorânea

Charanga

Só Safados

Blocão Do Nina

Chicabana

Argumento

Igor Kannário

Avenida Beira-Mar (Palco Principal)

Bloco Akomabu

Sindicato Do Samba

Ivan Marques

Avenida Beira-Mar (Trio Elétrico)

Marabloco

Jegue Folia

Zé Cantor

100 Sigilo

Confraria Do Copo

Domingo de Carnaval (19)

Avenida Litorânea

Bloco Da Maizena

Blocão Do Sambaceuma

Feijoada Completa

24 Por 48

Avenida Beira-Mar (Palco Principal)

GDAM

Os Foliões

Banda Da Tamarineira

Dinho Dias

Avenida Beira-Mar (Trio Elétrico)

Bom Gosto

Klessinha

Bloco Da Enme

Bicho Terra

Segunda-feira de Carnaval (20)

Avenida Litorânea

Aka Ketu

100 Sigilo

Trio Vagabundos Do Jegue

Argumento

Mix In Brazil

Avenida Beira-Mar (Palco Principal)

Filhos De Iaiá

Afrós

Filtro De Barro

Flashback

Avenida Beira-Mar (Trio Elétrico)

Zé Vaqueiro

Maiara E Maraisa

Mixirico

Máquina De Descascar'alho

Bloco Do Nabuxk

Terça-feira de Carnaval (21)

Avenida Litorânea

Jonas Esticado

Chiclete Com Banana

Bloco Da Enme

Marabloco Elétrico

Erickson Andrade

Avenida Beira-Mar (Palco Principal)

Maneva

Só Safados

Bendito Samba

Avenida Beira-Mar (Trio Elétrico)

Vanessa Da Mata E Flávia Bittencourt

Molejo

Confraria Do Copo

Jegue Folia

Argumento

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)