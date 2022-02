Primeiro autoteste para covid-19 é liberado pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou netsa quinta-feira (17) o primeiro registro de autoteste para covid-19 do Brasil. O produto é o Novel Coronavírus Autoteste Antígeno, da empresa CPMH (Comércio e Indústria de Produtos Médicos-Hospitalares e Odontológicos). Mas a chegada à farmácia depende da empresa. As informações são do UOL.

O produto foi aprovado para uso com amostra coletada no nariz de forma não profunda e tem resultado após 15 minutos, tempo semelhante ao dos testes de farmácia.

Segundo o Ministério da Saúde e a Anvisa, o autoteste estará disponível "qualquer indivíduo sintomático ou assintomático, independentemente de seu estado vacinal, que tenha interesse e discernimento para realizar a autotestagem", conforme explicou a relatora Cristiane Rose Jourdan em seu voto na Anvisa.