Autoteste para covid-19: o que é, como funciona, quem pode fazer

Após solicitação do Ministério da Saúde para autorização do autoteste para covid-19 no Brasil, a ANVISA (Agência Nacional de Saúde) pede que haja uma política de saúde pública estratégica para a liberação da prática.

Hoje, o Brasil tem autoteste liberado apenas para diabetes, gravidez e HIV (AIDS). Em pandemia desde 2020, os órgãos de saúde pedem o combate à subnotificação para não atrapalhar o combate ao avanço das variantes do coronavírus, como a Ômicron.

O que é o autoteste para covid?

É um kit de instrumentos que permite que qualquer pessoa, sob orientação do manual, consiga testar a si mesmo se está infectado com covid-19.

Sai em quanto tempo o resultado do autoteste para covid?

Em média, o resultado sai em 15 minutos e não dói.

Como funciona o autoteste para covid?

O teste tenta encontrar proteínas específicas do coronavírus e é composto por anticorpos que conseguem encontrar tais proteínas. Quando isso acontece, o resultado é positivo.

Qual é a eficácia do autoteste?

Não há uma porcentagem específica sobre a eficácia, mas infectologistas afirmam que a sensibilidade para encontrar as proteínas do vírus é de 40% a 60%.