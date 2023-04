PRF inicia Operação Semana Santa para coibir infrações de trânsito em rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (6) a Operação Semana Santa em todas as rodovias federais do país. O objetivo é coibir infrações de trânsito como excessos de velocidade, ultrapassagens proibidas, uso de celular ao volante, falta de uso de cinto de segurança e de cadeirinhas para crianças. A operação se estenderá até o domingo de Páscoa (9).

Nos períodos de feriados prolongados, o fluxo de veículos nas estradas aumenta e, consequentemente, também o risco de acidentes. A PRF destaca a importância de redobrar a atenção e respeitar as normas de trânsito para chegar ao destino com segurança.

Motorista deve estar descansado antes de pegar a estrada

A PRF recomenda que, antes de viajar, os motoristas verifiquem as condições do carro, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização. Além disso, a viagem deve ser planejada de modo que o condutor não tenha que dirigir por mais de quatro horas ininterruptas. O condutor deve estar sempre descansado e em condições físicas e psicológicas para a direção.

Outra recomendação importante é que a capacidade máxima de passageiros permitida pelo fabricante do carro seja respeitada, assim como o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes. As bagagens devem ser levadas no porta-malas, já que, se forem transportadas no compartimento de passageiros, poderão se deslocar e machucar os ocupantes do carro em um eventual acidente.