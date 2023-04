PRF inicia Operação Semana Santa 2023 no Pará nesta quinta-feira (06/04)

A partir da meia-noite desta quinta-feira (6) a Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Semana Santa 2023 nas rodovias do Pará. A ação abrange toda a malha viária federal do País e terminará às 23h59 de domingo (9). Com o final de semana prolongado pelo feriado de sexta-feira (7), o fluxo de veículos nas estradas federais deve aumentar e consequentemente também os riscos de acidentes, como informa a PRF. "A expectativa desse aumento no fluxo e os riscos de chuva para o feriado devem redobrar a atenção dos condutores", orienta a corporação.

Nesse contexto, a PRF vai aumentar a fiscalização nos locais e horários onde estatisticamente há maior probabilidade de ocorrências com vítimas graves, em especial na rodovia BR-316, que liga a capital paraense aos demais municípios. Nestes pontos, o foco será o combate a condutas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante e o não uso do cinto de segurança e do capacete.

O feriado prolongado costuma levar a um maior consumo de bebidas alcoólicas e outros produtos com capacidade de provocar alterações da capacidade psicomotora das pessoas, a fiscalização de trânsito e as medidas no sentido de preservar a integridade e a segurança dos usuários nas rodovias serão intensificadas, como repassa a PRF. Por isso, cerca de 200 policiais rodoviários federais atuarão em escala de revezamento no período da operação.

Ocorrências

No ano passado, nas rodovias federais do Pará, foram registrados sete acidentes durante os quatro dias da operação, dois deles considerados graves. Dessas ocorrências, uma pessoa morreu.

Estão também previstas também atividades de educação para o trânsito, que tem trazido resultados positivos e um forte engajamento dos usuários das rodovias. Além disso, a PRF também intensificará sua atuação no combate ao crime, em especial realizando abordagens focadas na utilização de ferramentas de tecnologia, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.

Pista molhada

Nas rodovias federais que passam pelo Pará, a PRF estará atenta ao comportamento dos motoristas em pista molhada. Dirigir nessa época do ano no estado, marcado pela temporada chuvosa, exige cuidado redobrado, como orienta a corporação.

Daí porque o motorista deve dirigir com cautela sobre pista molhada. Os acidentes que ocorrem sob chuva, geralmente são provocados pela diminuição da visibilidade, falta de atenção e velocidade incompatível com a estabelecida. Durante as primeiras chuvas, a água e o acúmulo de sujeira e óleo no asfalto tornam as pistas escorregadias, causando deslizamentos em casos de mudança de faixa e freadas bruscas.

As poças d’água que se formam em alguns trechos das rodovias podem provocar a perda da direção do veículo e causar sérios acidentes. A visibilidade também fica comprometida, principalmente durante as chuvas fortes, quando todas as janelas do veículo são fechadas e os vidros embaçam.

Para os dias chuvosos, a PRF orienta aos motoristas transitar com velocidade moderada, sempre à direita da via, com os faróis baixos e a uma distância segura do veículo que segue à frente, evitar manobras e freadas bruscas.

Confira algumas atitudes dos motoristas que podem salvar vidas:

- Planeje sua viagem e faça a revisão de seu veículo. É fundamental verificar o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios, bem como toda a documentação do veículo e do condutor

- Respeite os limites de velocidade e obedeça às placas de sinalização. Onde não existir sinalização ou se esta estiver prejudicada, mantenha a velocidade compatível com as condições da via

- O condutor e todos os passageiros do veículo devem utilizar o cinto de segurança. Crianças menores de 7 anos e meio devem estar utilizando o bebê conforto, cadeirinha e/ou assento de elevação.

- Ultrapasse sempre pela esquerda, somente em locais permitidos e onde haja todas as condições necessárias para execução da manobra com segurança.

- Mantenha distância segura do veículo à frente, a fim de se evitar colisões traseiras nos casos de freadas bruscas.

- Cuidado com os pedestres, principalmente em perímetros urbanos cortados por rodovias. Reduza a velocidade sempre que verificar a presença de algum nos acostamentos e às margens das rodovias.

- Com chuva, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo que segue à frente. Se necessário, pare fora do acostamento.



Dicas para dirigir sob chuva:

1) Só ultrapassar com segurança

2) Usar farol baixo sempre aceso

3) Manter distância segura entre veículos em movimento e redobre o cuidado em curvas e frenagens bruscas

4) Checar pneus e limpadores de pára-brisas

5) Desembaçar os vidros

6) Atenção a locais de travessia de pedestres

7) Evitar passar sobre vias alagadas

8) Em caso de chuva forte estacione seu veículo em local seguro.

9) Se estiver conduzindo veículos de duas rodas, a dica principal é a prudência e o respeito às regras de trânsito. Usar roupa apropriada, como capa ou macacão impermeável.

A PRF orienta que, em caso de acidente e se não houver feridos, os veículos sejam retirados da pista imediatamente. A ocorrência pode ser registrada pela internet. Se houver feridos, a recomendação é sinalizar a pista e informar o órgão imediatamente pelo número 191.