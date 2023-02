PRF faz maior apreensão única de cocaína de sua história; quase 2 toneladas em caminhão-tanque

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou, na noite desta segunda-feira (27), que apreendeu 1,86 tonelada de cocaína, o que representa a maior apreensão única dessa droga da história do órgão.

Os cães de faro K9 Thor e K9 Amélia encontraram a droga em um caminhão-tanque, e o prejuízo estimado ao crime organizado é de cerca de 354 milhões de reais, segundo estimativas da PRF.

O condutor do veículo, um homem de 44 anos, afirmou que foi contratado para transportar a cocaína do município de Jardim para Campo Grande, ambos no Mato Grosso do Sul. Eele disse que receberia R$ 20 mil e ainda o veículo como parte do pagamento pelo serviço. De acordo com o homem, a droga seria entregue para uma pessoa desconhecida em um posto de combustível em Campo Grande. O conduto foi preso na operação.