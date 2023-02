São Francisco do Pará: PRF resgata vítima de extorsão mediante sequestro

Uma vítima de extorsão mediante sequestro, cujo sexo não foi identificado, foi resgatada na última quinta-feira (9), durante fiscalizações de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 90 da BR-316, no município de São Francisco do Pará, no nordeste paraense. Em meio à inspeção, a equipe PRF visualizou um veículo Nissan Frontier fazendo ultrapassagem em local proibido, razão pela qual foi dada ordem de parada.

O condutor não obedeceu e o veículo evadiu-se em alta velocidade, fazendo manobras perigosas. A partir de então, foi feito o acompanhamento tático para entender melhor a situação, necessitando do apoio de outra equipe PRF que estava mais adiante da rodovia. Eles interceptaram o veículo e abordaram o condutor. O motorista relatou que estava parado em um posto de gasolina, quando dois indivíduos armados surgiram, determinando que ele dirigisse sob comando enquanto era ameaçado com uma arma de fogo.

Os indivíduos, percebendo o acompanhamento da PRF, obrigaram o condutor a parar o veículo, pegaram a quantia de R$ 500 (quinhentos reais), um aparelho celular e fugiram por dentro do mato. Apesar dos esforços dos policiais rodoviários federais, não foi possível encontrar os dois homens. Diante dos fatos, a vítima foi conduzida à Polícia Civil em Castanhal. também no nordeste paraense, para registrar, em tese, o crime de extorsão mediante sequestro, por meio de boletim de ocorrência.