PRF afasta policiais envolvidos em morte de homem em ‘câmara de gás’

Após grande repercussão e revolta nas redes sociais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afastou os policiais envolvidos em abordagem violenta que resultou na morte de um homem. O caso aconteceu na última quarta-feira (25/05), em Sergipe, e está sendo investigado pelo órgão.

Nesta quinta-feira (27), a PRF anunciou a decisão do afastamento e informou que foi instaurado um processo disciplinar para esclarecer o que realmente ocorreu no dia do crime. "A Polícia Rodoviária Federal informa que está comprometida com a apuração inequívoca das circunstâncias relativas à ocorrência no estado de Sergipe, colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação", disse em nota.

Sobre o crime

Na abordagem por policiais da PRF, um homem chamado Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi imobilizado e colocado no porta-malas da viatura. Além disso, os policiais jogaram um gás dentro do espaço e trancaram a vítima. Após alguns instantes, quando os agentes abriram o porta-malas, o homem não se mexia mais.

A Polícia Rodoviária Federal justificou a ação e alegou que o procedimento de abordagem tomou tais proporções devido à "agressividade" do homem.

"Foram empregados técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção e o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Umbaúba", justificaram.

O Instituto Médico Legal (IML) de Sergipe constatou que a morte de Genivaldo aconteceu devido asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SE).

