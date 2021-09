Presidente do STF, Luiz Fux se pronuncia hoje sobre atos de 7 de setembro

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, vai se manifestar sobre os atos de 7 de setembro durante a abertura da sessão da Corte, nesta quarta-feira (08), segundo o próprio Supremo. As informações são do g1 Nacional.

Existe a expectativa de que ele ou outros ministros comentem as declarações do presidente Jair Bolsonaro, contra o STF e, em especial, contra Alexandre de Moraes.

Durante seu discurso, em São Paulo, na tarde desta terça, Bolsonaro afirmou que não vai mais cumprir as decisões de Moraes e defendeu o "enquadramento" do ministro. "Ou esse ministro [Alexandre de Moraes] se enquadra ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas turve a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Sai, Alexandre de Moraes".

Antes, em Brasília, ele já tinha feito críticas ao Judiciário, mas sem citar nomes. "Não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos", disse o presidente.