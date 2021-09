'Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso', diz Bolsonaro em ato

Já no fim de seu discurso na Avenida Paulista, em São Paulo, Bolsonaro voltou a falar de reeleição e disse que só deixa o cargo se for a vontade de Deus. Aos apoiadores, afirmou: "Nesse momento, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Agradecer a Deus, pela minha vida e pela missão, e dizer aqueles que querem me tornar inelegível em Brasília que só Deus me tira de lá." Com informações do Estadão e da F. de S.Paulo.

Bolsonaro chegou a usar o termo "canalha" ao se referir ao ministro Alexandre de Moraes, e criticou mais uma vez o sistema eleitoral brasileiro. Em citação direta ao presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, o presidente Bolsonaro pediu de novo que o voto impresso seja adotado na disputa eleitoral de 2022. O projeto já foi, porém, derrubado pelo Congresso Nacional.

Em seguida, o presidente afirma que há três opções para o seu futuro político. Disse que pode ser "preso, morto ou sair com a vitória". E completou na sequência: "Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso."

A apoiadores que compareceram à Avenida Paulista, o presidente salientou que o seu governo incomoda "alguns de Brasília" pelas mudanças que começou a fazer. "Com vocês, nós colocaremos o Brasil em local de destaque", afirmou Bolsonaro aos manifestantes.

Segundo estimativa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 125 mil pessoas compareceram ao ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista