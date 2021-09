Bolsonaro em São Paulo: ‘Ministro do STF ousa fazer o que não admitimos’

O presidente Jair Bolsonaro discursou na Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde desta terça-feira, 7. Ele repetiu ideias que havia dito em Brasília mais cedo. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.

O presidente fez referências diretas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. “Temos ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos”, disse Bolsonaro.

VEJA MAIS

“Respeitamos todas as instituições. Quando alguém do Poder Executivo começa a falhar, eu converso com ele. Se não se enquadra, eu demito. Quando um deputado ou senador começa a fazer algo que está fora das quatro linhas, ele é submetido ao conselho de ética e pode perder seu mandato. Mas no STF isso não acontece.”