Presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio recebe alta hospitalar após passar mal em assalto

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Perlingeiro, já recebeu alta médica. Na manhã deste sábado (16), ele foi hospitalizado após passar mal depois de um assalto na orla da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A informação foi confirmada à coluna Fábia Oliveira pela assessoria de imprensa.

Perlingeiro foi alvo de três ladrões, que puxaram seu cordão. No momento do assalto, o presidente da Liesa foi empurrado e caiu no chão, machucando a boca. Ele foi levado para o Hospital da Unimed, também na Barra da Tijuca, onde passou por uma bateria de exames.

A assessoria de Jorge Perlingeiro informou que nada foi detectado, além de dores da queda, e a voz do Carnaval do Rio já foi para casa.