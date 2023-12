Deputado federal reage a assalto e mata ladrão em São Paulo neste sábado (16)

O deputado federal, por São Paulo, Alexandre Leite (União) reagiu a um assalto neste sábado (16) e matou um suspeito na avenida Interlagos, zona sul de São Paulo.

Alexandre Leite é filho do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, também do partido União. De acordo com a Assessoria de Imprensa, Alexandre estava no carro com a mulher, entre o final da tarde e o início desta noite, quando foi abordado por dois assaltantes em uma motocicleta.

Os dois homens “desferiram disparos contra o veículo em que se encontrava o casal”, disse a assessoria por meio de nota. O deputado, ainda de acordo com a assessoria, tem porte de arma e reagiu ao assalto.

O parlamentar conseguiu atingir um dos ladrões, que morreu. O segundo suspeito fugiu. “Alexandre Leite e a esposa passam bem, lamentam o ocorrido, e já estão colaborando com as autoridades”, diz a nota.

Por volta de 20h30, de acordo com seus assessores, o deputado federal estava na delegacia fazendo o registro da ocorrência.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ainda não divulgou informações sobre o ocorrido.