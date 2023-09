Prefeitura de Cabo Frio cria polêmica com 'meme' sobre mineiros indo à praia

Um vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura de Cabo Frio (RJ) nesta terça-feira (4) criou uma polêmica entre os internautas e moradores do município carioca. A publicação se tratava de um "meme" sobre mineiros indo à praia. Após as críticas, o post foi excluído. Veja o vídeo:

Acompanhada de um vídeo, onde mostra algumas mulheres com caixinha de som, a legenda do post dizia: “Ei, mineirada! O feriadão de 7 de setembro está chegando e já sabemos que o destino é Cabo Frio, certo? Então, preparem o pão de queijo para a viagem, porque estamos de braços abertos! Bora fazer essa troca justa: vocês trazem as guloseimas de Minas Gerais e nós garantimos a água salgada e paisagens paradisíacas. Topa?”

Post foi excluído após as críticas dos internautas (Reprodução/Redes sociais)

VEJA MAIS

Em entrevista à coluna do Ancelmo Gois, no jornal O Globo, o presidente da Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio, Carlos Cunha, disse que a postagem implica no turismo na cidade. “Achei de extremo mal gosto. Além de preconceituoso, prejudica a imagem não só dos nossos turistas, mas da nossa cidade. A qualidade de nosso turismo é proporcional à qualidade dos serviços e infraestrutura turística que oferecemos. Cutucaram os grandes visitantes de Cabo Frio, os mineiros”, disse Cunha.

Segundo o Portal Rlagos Notícias, a publicação também causou polêmica na esfera governamental, com autoridades manifestando-se contrárias à publicação do "meme".

Por meio de nota, a Secretaria Adjunta de Comunicação de Cabo Frio informou que a postagem foi imediatamente apagada das redes sociais, e disse ainda que a mesma “foi elaborada por um servidor novo na equipe que, por descuido, não seguiu todos os protocolos de produção e postagem. Os processos internos da secretaria já foram revistos. Ressaltamos que nossa intenção é sempre contribuir para o desenvolvimento da cidade, bem como do turismo responsável. Os turistas mineiros são e serão sempre bem-vindos na nossa cidade. Devemos o máximo respeito. Pedimos desculpas se alguém se sentiu ofendido, mas jamais tivemos qualquer intuito pejorativo.”

Repercurssão na internet

Após a publicação do "meme", internautas publicaram suas críticas acerca do contéudo publicado pela Prefeitura de Cabo Frio. Confira algumas:

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)