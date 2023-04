Deputada baiana registra boletim de ocorrência após virar meme nas redes sociais; vídeo

A deputada estadual Olívia Santana (PCdoB-BA) registrou um boletim de ocorrência após virar meme nas redes sociais, em um vídeo onde aparece fazendo o “L” de Lula (PT), enquanto chora próxima a uma cabine eleitoral. Segundo a parlamentar, as imagens estão sendo usadas fora de contexto. A informação foi divulgada pela TV Band BA.

A gravação foi feita após Olívia Santana discutir com policiais militares no dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições presidenciais. Ela estaria a caminho do Colégio Estadual Henriqueta Martins Catharino, em Salvador, quando bateu boca com militares que tomaram a bandeira do Partido dos Trabalhadores que estava com um manifestante.

Depois da confusão, Olívia foi votar. Na saída, ocorreu a gravação do vídeo. "Venceremos, é por Marielle, por Mestre Moa, por mim. Por todas e todos nós. Nós venceremos. Não vamos baixar a cabeça para eles. Jamais! A tirania não vai vencer o ódio", disse Olívia na ocasião. O vídeo foi publicado nas redes sociais da parlamentar e viralizou, sendo utilizado por internautas em diversas situações.