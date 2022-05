Policiais Militares interrompem com tiros roda cultural em Cabo Frio

Moradores de uma comunidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, acusam a Polícia Militar de interromper uma roda cultural com despreparo e truculência. Segundo eles, policiais chegaram ao evento, chamado Batalha no Mantém, no Manoel Corrêa, com violência e atiraram nos equipamentos de som para colocar fim ao momento de lazer na comunidade. As informações são do Portal Folha dos Lagos.

A ação policial ocorreu por volta das 22h40, quando jovens e crianças estavam na roda cultural. Ainda de acordo com a denúncia dos moradores, os PMs falavam frases como “cultura é só na escola até as 18h da tarde”, “rap é coisa de vagabundo e maconheiro” e “lugar de criança é em casa e não na praça fazendo Rap”.