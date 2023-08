Prefeito do Rio de Janeiro mostra Homem-Aranha conversando com Carlos Drummond de Andrade; vídeo

No meio do calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro, uma cena inusitada e encantadora chamou atenção. Um Homem-Aranha sentou ao lado da estátua de bronze de Carlos Drummond de Andrade e começou uma conversa imaginária. O registro foi capturado pelo Centro de Operações Rio (COR) e publicado pelo prefeito Eduardo Paes em suas redes sociais.

"É cada uma que o Carlos Drummond de Andrade tem que aguentar", escreveu o prefeito em tom de brincadeira. No vídeo é possível ver o "herói" abraçando o poeta como se fossem grandes amigos.

No comentários, internautas imaginaram que o personagem estaria protegendo os óculos de bronze da estátua, que já foram furtados 13 vezes desde sua inauguração em 2002. Outros brincaram que seria a gravação do próximo filme: "Homem-Aranha: Saindo do boteco sem saber o caminho de casa", comentou um usuário.

VEJA MAIS

Estátua de Drummond

A estátua de bronze de Carlos Drummond de Andrade fica localizada no Posto 6 da Avenida Atlântica e é um tributo ao grande poeta que usou o bairro de Copacabana como fonte de inspiração para várias obras.

A peça, esculpida pelo artista plástico Leo Santana, homenageia o centenário do poeta (1902-1987). Ela retarata Drummond sentado em um banco, observando o mar, com um livro em mãos e versos gravados no pedestal.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)