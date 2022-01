'Dia do Evangélico': Rio de Janeiro pode ter novo feriado municipal

A cidade do Rio de Janeiro pode ter mais um feriado no calendário municipal. De acordo com o jornalista Ancelmo Gois, o prefeito Eduardo Paes vai encaminhar à Câmara de Vereadores, um projeto de lei para instituir o "Dia do Evangélico", celebrado em 30 de novembro no Brasil. As informações são do portal Diário do Rio.

O "Dia do Evangélico" é comemorado nos estados de Alagoas e Brasília. A data escolhida segue o que prevê lei federal, sancionada por Lula, em 2010, que definiu o "30 de novembro" como o "Dia Nacional do Evangélico", mas não instituiu feriado ou ponto facultativo. Em algumas regiões do país, a celebração ocorre em outras datas.

"O projeto de lei ora apresentado visa homenagear a todos que seguem esta vertente da doutrina cristã", diz a justificativa da proposta publicada na coluna do Jornal O Globo.

Segundo a Constituição Federal, estados e municípios brasileiros podem, por meio de leis locais, criar feriados destinados a celebrar tradições religiosas.