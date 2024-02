Prédio residencial é evacuado às pressas após problemas estruturais em Praia Grande, São Paulo

Um prédio residencial com 133 apartamentos, localizado em Praia Grande, no litoral de São Paulo, foi evacuado de forma emergencial nesta terça-feira (13). As autoridades confirmaram que não houve vítimas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o edifício apresentou um "cisalhamento de três pilares", levando a uma ruptura por esforços excessivos. Rachaduras também foram observadas nas paredes próximas às janelas.

A causa dos danos estruturais ainda não foi determinada, e as circunstâncias serão avaliadas em um laudo estrutural de emergência. Medidas como o esvaziamento da caixa d'água e a retirada de carros foram tomadas para aliviar o peso no prédio.

Moradores relataram ter sentido dois tremores no edifício

Os moradores relataram ter sentido dois tremores no edifício. Apesar disso, a Defesa Civil de Praia Grande avaliou que não há risco iminente de desabamento. O prédio, com 23 pavimentos, está localizado na Avenida Jorge Hagge, no bairro Aviação.

A Prefeitura de Praia Grande informou que o edifício está com toda a documentação em dia e que equipes técnicas estão no local para avaliar os danos e garantir a segurança dos moradores. A Defesa Civil foi acionada para analisar a situação e realizar a evacuação dos residentes.