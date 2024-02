Homem fantasiado de papangu mata outro a tiros em loja de conveniência de Olinda

Um homem fantasiado de papangu, fantasia do Carnaval pernambucano, matou outro homem a tiros em uma loja de conveniência de um posto de gasolina, na avenida Joaquim Nabuco, bairro do Varadouro, em Olinda. O crime, que ocorreu no último domingo (11), foi registrado como homicídio e é investigado pela 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

Câmeras de segurança do estabelecimento filmaram todo o caso. A vítima, de 34 anos e que não teve o nome divulgado, aparece nas imagens vestindo uma camisa verde. Pela gravação é possível vê-lo passando por trás do suspeito, que se finge ser um consumidor do local e segura uma garrafa d’água.

O homem fantasiado puxa a arma de dentro da roupa e dispara nas costas da vítima. Na sequência, ele corre, enquanto o cliente cai no chão. Uma mulher ainda correu para ajudar a vítima. Porém, o homem baleado não resistiu aos ferimentos. Até o momento, o suspeito não foi localizado.