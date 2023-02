Folião decide sair fantasiado de detento e acaba preso de verdade

A fantasia nada convencional de um folião de 20 anos acabou resultando na prisão dele na noite do último sábado (18), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O jovem deciciu usar uma tornozeleira eletrônica falsa em uma fantasia de detento, mas acabou chamando a atenção das autoridades policiais, que o capturaram com drogas em uma mochila. Ele e um cúmplice, de 25 anos, pretendiam vender os entorpecentes nos blocos de carnaval. As informações são do G1 Belo Horizonte.

O que chamou atenção da Polícia Militar foi que um deles usava uma roupa vermelha semelhante ao uniforme utilizado pelos presidiários do sistema prisional de Minas Gerais. O sujeito fantasiado revelou que a roupa era uma imitação da usada pelos presos da Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais (Suapi) e teria sido feita por uma costureira.

Quanto à tornozeleira, o homem disse ter fabricado o "adereço" para compor a fantasia. Por estar vestido com as roupas de presidiário, o suspeito achou que teria mais facilidade para comercializar as drogas.

De acordo com os agentes, a abordagem feita com os dois suspeitos ocorreu durante um patrulhamento na região. Os policiais perceberam que os dois homens apresentavam nervosismo. Com eles, foram apreendidos 15 pinos de cocaína, 14 buchas de maconha e dois celulares.