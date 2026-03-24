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Brasil

Pré-candidato à Presidência critica camisa da Seleção e chama de ‘favelagem’

Renan Santos reage à campanha da Nike para a Copa de 2026 e gera repercussão nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Pré-candidato à Presidência critica camisa da Seleção e chama de ‘favelagem’ (Divulgação/PodVirPortugal e Divulgação/NIKE)

O pré-candidato à Presidência Renan Santos (Missão) criticou a campanha da Nike que apresenta a nova camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Em publicação nas redes sociais, o empresário escreveu: “Parabéns por mais essa favelagem (sic)”.

A peça publicitária mostra jovens, em sua maioria negros, jogando futebol em um ambiente com chão de areia. O vídeo inclui elementos associados à cultura popular brasileira, como cadeiras de plástico, pipa, objetos de praia, um vendedor de milho e um cachorro caramelo.

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A manifestação do pré-candidato repercutiu nas redes sociais e gerou reações de outros integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL).

A vereadora de São Paulo Amanda Vettorazzo (União Brasil), que também integra o MBL, comentou a campanha e fez críticas à abordagem visual adotada.

“A Nike resolveu adotar a estética da pobreza para fazer o marketing da seleção brasileira para a Copa. Tudo remete à favela, à miséria. É esteticamente feio. Simbolicamente pavoroso. O Brasil não é isso”, afirmou.

Renan Santos já havia feito declarações sobre o tema em outras ocasiões. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que pretende “acabar com as favelas” caso seja eleito.

Na mesma publicação, disse: “Favela é uma b****. A cultura que sai da favela, infelizmente, quase sempre é uma b****. A favela e a cultura da favela não reflete a mentalidade trabalhadora de muitas pessoas que vivem lá”.

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