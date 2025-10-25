Capa Jornal Amazônia
Ponte de madeira desaba durante passagem de caminhão no Maranhão

O momento do sinistro foi registrado em vídeo por um morador e a filmagem circulou nas redes sociais

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra momentos antes de a ponte desabar durante a passagem do caminhão. (Foto: Reprodução | Portal Imirante)

Uma ponte de madeira localizada sobre o Rio Alpercatas, entre os municípios de Fernando Falcão e Mirador, a cerca de 554 km de São Luís, desabou na sexta-feira (24) enquanto um caminhão atravessava a estrutura. O local fica perto da rodovia MA-272 e é utilizado por moradores da região para deslocamento e transporte de cargas.

O momento do sinistro foi registrado em vídeo por um morador e a filmagem circulou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o colapso da estrutura de madeira e o veículo tombando no rio.

Conforme o portal Imirante, residentes relataram que a ponte de madeira já apresentava sinais de desgaste há pelo menos 90 dias. Diversos alertas foram encaminhados às autoridades competentes, solicitando reparos urgentes, mas nenhuma intervenção foi realizada até o momento do acidente.

O motorista do caminhão foi resgatado com vida após sofrer ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital da região, onde recebeu atendimento médico.

 

