Policial mata quatro colegas em delegacia e foge em viatura

Na madrugada deste domingo (14/5), ocorreu uma tragédia na Delegacia Regional de Camocim, no estado do Ceará, onde quatro policiais foram brutalmente assassinados a tiros. O responsável por esse ato terrível era um policial civil, que, mesmo sendo colega das vítimas, invadiu a sede do distrito durante sua folga e realizou os disparos fatais. As informações são do Metrópoles.

O autor do crime, conhecido como inspetor Dourado, conseguiu fugir do local utilizando uma viatura, porém, posteriormente, decidiu se entregar às autoridades. Ele encontra-se atualmente detido no Quartel da Polícia Militar da cidade.

As vítimas desse ataque hediondo, de acordo com as informações fornecidas pela polícia, são os escrivães Antonio Claudio dos Santos, Antonio Jose Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira, juntamente com o inspetor Gabriel de Souza Ferreira.

A Polícia Civil do Ceará emitiu uma nota expressando profundo pesar pela perda dos quatro policiais, destacando que toda a estrutura e suporte da instituição estão disponíveis para oferecer apoio aos familiares e amigos das vítimas. Esses homens eram reconhecidos por sua honradez e contribuição inestimável no combate à criminalidade no estado do Ceará.