Vídeo de perseguição policial viraliza nas redes sociais e ganha trilha sonora

Um vídeo de uma perseguição policial viralizou na internet esta semana pela agilidade tanto do condutor suspeito quanto do agente público que tentava alcançá-lo. As cenas foram gravadas em outubro de 2021, em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, mas voltaram às redes sociais desta vez com direito até à trilha sonora da banda Snow Patrol.

O vídeo original com 20 minutos de duração, e que deu origem ao recorte de cinco minutos, teve origem em uma ação de patrulhamento da Guarda Civil Metropolitana de Osasco, que flagrou um casal fazendo "malabarismo" em via pública, considerado infração pelo Código Brasileiro de Trânsito (CTB), e ainda com a placa encoberta.

Assim que se deparou com a dupla, o GCM M. Teixeira, condutor da moto que registrou toda a perseguição, deu voz de parada. O casal, no entanto, desobedeu a ordem e acelerou, dando início a uma sequência que poderia muito bem compor um roteiro de ação no cinema, ao melhor estilo Velozes e Furiosos. Quem assiste à sequência não consegue tirar os olhos diante de todo o suspense pontuado por manobras dignas dos melhores dublês.

A fuga do casal começa em Osasco e atravessa três bairros, terminando na vila São Roque, no município vizinho de Carapicuíba, mesmo assim somente após a dupla derrapar em uma viela. O guarda civil chega a comemorar o feito com uma "risadinha". Finalmente apanhado, o condutor da moto entrega os documentos pessoais e do veículo para checagem e, pasmem, tudo estava em conformidade, o que faz o internauta se perguntar o motivo da fuga e todo o risco corrido.

Até esta quarta-feira a republicação do vídeo - pelo perfil @clipsthatgohard, especializado em vídeos e flagras radicais, e no TikTok - já tinha alcançado a marca de 8 milhões de visualizações no Twitter e no Instagram. A maioria dos comentários elogia as habilidades de direção do policial e do motociclista, além de ressaltar a semelhança com um jogo virtual.

Após a abordagem, a moto foi apreendida. Ao piloto foram destinadas medidas administrativas,