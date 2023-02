Jovem que transmitiu arrastão ao vivo pela internet é preso no Rio

O jovem suspeito de ter transmitido ao vivo pela internet um arrastão no Rio de Janeiro foi preso nesta sexta-feira (24) por agentes da 34ª DP (Bangu). Marlon Oliveira dos Santos, de 22 anos, foi localizado na avenida Ribeiro Dantas, em Bangu, na zona oeste, após um trabalho de inteligência da Polícia Civil.

O fato aconteceu no último dia 16 de fevereiro, em Santíssimo, na mesma região. No vídeo, Marlon aborda as vítimas, ameaça as pessoas com uma arma e rouba vários pertences.

Durante a live, que durou cerca de 20 minutos, alguns internautas reagiram à ação audaciosa. Enquanto uns enviaram emojis de risos, outros expressaram revolta nos comentários.

Depois de o vídeo ter sido amplamente compartilhado, uma investigação foi aberta, e o suspeito, identificado. A pedido da polícia, a Justiça concedeu o pedido de prisão temporária contra ele. Segundo asautoridades, o suspeito já tinha sido detido cinco vezes e também tinha passagem pelo sistema prisional, em 2022.