Polícia procura assaltante que transmitiu roubo em live no Instagram; veja o vídeo

Um assaltante identificado como Marlon de Oliveira dos Santos está sendo procurado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) após transmitir uma live no Instagram enquanto executava um roubo. Nas imagens, o jovem de boné sai de um carro e corre para o veículo logo atrás gritando “Desce, porra!” para o outro motorista, que sai do carro assustado.

O criminoso ainda ameaça outra pessoa que não aparece no vídeo, dizendo “Vai levar! Vai levar!”. Ele então entra no carro roubado e sai dirigindo.

VEJA MAIS

De acordo com a Polícia Civil do Rio, o suspeito já foi identificado. Foi instaurado inquérito policial e solicitada a prisão temporária dele. Setores de inteligência buscam possíveis vítimas do jovem.

Marlon de Oliveira dos Santos já havia sido detido por outros crimes.