Policial federal e mais 4 homens morrem durante operação em Salvador, na Bahia

Cinco pessoas morreram durante a Operação Fauda, deflagrada na manhã desta sexta (15), na periferia de Salvador, capital da Bahia. Entre as vítimas está o policial federal Lucas Monteiro Caribe, que ainda foi levado ao Hospital Geraldo Estado (HGE), mas chegou à unidade sem vida. Os outros quatro mortos são homens suspeitos de fazer parte do grupo criminoso que trocou tiros com a polícia.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que outros dois agentes ficaram feridos - um deles é da Polícia Federal e o outro da Polícia Civil. Um grupo criminoso continua escondido em uma região de mata fechada, no bairro Valéria, na periferia da capital baiana. Essa região é um ponto considerado estratégico para o tráfico de drogas e é palco de constantes confrontos entre facções criminosas de atuação local e nacional.

Desde agosto, operações estão sendo realizadas na Bahia, com o apoio da Polícia Federal, como parte de um acordo de cooperação entre o governo estadual e federal para reprimir a criminalidade no estado. A ação desta sexta-feira é conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), contra uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos, com atuação no bairro de Valéria.

Equipes das Polícias Federal, Militar e Civil cumprem ordens judiciais na capital baiana, à procura de foragidos, armas, munições e entorpecentes.