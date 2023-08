Na Bahia, prefeito é baleado no pescoço enquanto fazia videochamada com noiva

O prefeito da cidade de Muritiba, na Bahia, Danilo de Babão (PSD), foi baleado no pescoço. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (7), no sítio do gestor, na zona rural do município, e teria sido cometido por três homens armados por volta das 23h, segundo a Polícia Militar. A ação dos criminosos foi registrada pelo próprio prefeito, que fazia uma videochamada no momento em que foi alvejado.

Mesmo baleado, ele conseguiu fugir para uma região de mata, onde foi socorrido por policiais e não corre risco de morte. Os militares foram acionados pela noiva do prefeito assim que as cenas do crime foram transmitidas.

Inicialmente, Danilo Babão foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz das Almas, mas, depois foi transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde segue internado.

De acordo com a PM, os criminosos roubaram dinheiro, o celular e a chave do carro do prefeito e, em seguida, fugiram. O crime será investigado pela Polícia Civil.