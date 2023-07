Homem é morto a tiros e outro é baleado durante jogo de futebol; vídeo

Dois homens foram baleados durante uma uma partida de futebol em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (PE) na manhã do último domingo (23). Um morreu e o outro segue hospitalizado. Uma pessoa que acompanhava o jogo gravou o momento do crime. Veja o vídeo:

O crime ocorreu em um campo de futebol próximo à Estrada de Curcurana, localizado no bairro de Barra de Jangada. Os times disputavam a vitória nos pênaltis quando um suspeito atirou, ao menos, 20 vezes. Com os disparos, os outros jogadores e as pessoas que acompanhavam correram do local.

Segundo o G1, a Polícia Civil informou que as vítimas são um homem de 19 anos, que morreu no local, e outro de 46, que foi levado para um hospital. O crime foi registrado como homicídio consumado - quando o agente consegue matar a vítima - e uma tentativa de homicídio. "As investigações seguem até o esclarecimento do caso", disse a corporação, em nota.

A Polícia Militar (PM) local foi acionada e enviou uma equipe até o local, mas o criminoso conseguiu fugir. Ainda de acordo com a PM, foram realizadas várias rondas pelo 6º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do Batalhão de Radiopatrulha, mas não obtiveram sucesso nas buscas.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Ádna Figueira, editora web de OLiberal.com)