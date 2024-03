Policiais trocam socos por divergências na escala de trabalho em São Paulo

Dois policiais trocaram socos e pontapés no pátio da unidade, que fica em São Bernardo do Campo, São Paulo. Logo após o início do confronto, dois cães do grupamento passam a morder os briguentos. Outros policiais chegam ao local e tentam acalmar os ânimos.

Um deles chuta um cachorro no momento em que o animal morde a perna de um dos lutadores. Os colegas conseguiram apartar a briga.

Segundo fontes policiais, o motivo da briga foi banal: divergências na escala de trabalho no feriado prolongado da Semana Santa. Ao que parece, os dois tinham a intenção de folgar. Nenhum dos militares chegou a utilizar arma de fogo.

VEJA MAIS

A Corregedoria da Polícia Civil abriu um procedimento interno para apurar as circunstâncias da briga. "Polícia Civil esclarece que as circunstâncias dos fatos são devidamente investigadas pela 11ª Corregedoria Auxiliar", diz a nota divulgada pela Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Bernardo do Campo, em São Paulo.

Unidade tem mais de 20 anos

O GOE foi formalmente criado em novembro de 1998. A unidade é responsável por operações policiais especiais, ações táticas e também patrulhamento ostensivo.

O grupo tem como chefe um delegado supervisor subordinado a outros delegados superiores, geralmente titulares de delegacias seccionais da capital, região metropolitana e interior.