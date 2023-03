Policial Militar é flagrado brigando com homem em cima de ônibus; vídeo

Um vídeo que viralizou nesta segunda-feira (27) nas redes sociais, mostra um policial militar brigando com um homem em cima do teto de um ônibus parado na rua.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi imobilizado por resistir à tentativa dos policiais de retirá-lo de cima do veículo. A confusão aconteceu na Avenida Brasil, altura da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Veja:

Ainda de acordo com a PM, os policiais utilizaram uma escada para chegar na parte superior do coletivo. O homem foi liberado após descer do veículo.

Por fim, os agentes identificaram que o rapaz se encontrava em situação de rua. A corporação informou que os militares ofereceram assistência, alimentação e água ao homem.

