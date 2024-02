Policiais fantasiados de "Chapolin Colorado" prendem suspeitos de furtar celulares no pós-Carnaval

Fantasiados de "Chapolin Colorado", policiais civis se infiltraram entre foliões e prenderam quatro suspeitos de furtar celulares durante o desfile de um bloco carnavalesco de rua. Ao todo, seis aparelhos foram encontrados e apreendidos com os detidos. O caso ocorreu no último domingo (18), durante o pós-carnaval na região do Parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo.

A polícia já havia feito este tipo de operação durante o pré-carnaval e o carnaval. A medida ajudou a deter a ação de algumas quadrilhas e a recuperar parte dos aparelhos subtraídos.

Nesse domingo, os “chapolins” prenderam duas mulheres e dois homens. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, todos os quatro são estrangeiros e têm entre 21 e 38 anos. A pasta não informou quais são as nacionalidades deles.

Ainda de acordo com a SSP, os policiais disfarçados perceberam que um grupo de pessoas tentava esconder celulares na roupa e isso chamou a atenção dos agentes. O grupo foi abordado e os agentes confirmaram que os aparelhos tinham sido furtados. O quarteto foi indiciado por furto e associação criminosa.

Segundo a SSP, as ações com policiais disfarçados e fantasiados resultaram na prisão de 59 suspeitos e na recuperação de 189 aparelhos celulares e 598 cartões bancários na capital. Os dados são do pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval em blocos de rua.