Polícia prende suspeitos de arrancar dentes de idoso em assalto

Um grupo de homens foi preso na manhã desta sexta-feira (18), após operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Os homens são suspeitos de praticar assaltos, roubos e furtos, tendo tido repercussão o caso em que invadiram a casa de um idoso e o torturaram, arrancando seus dentes e jogando brasa quente dentro de suas roupas, entre outras coisas. Com informações do portal T5.

Os crimes ocorreram na cidade de Cachoeira dos Índios, no sertão paraibano. Ao menos três homens foram detidos no início da manhã desta sexta, entre eles, o líder do grupo. Além das prisões, a polícia também apreendeu cinco armas que estavam sob a posse dos suspeitos.

Roubo e tortura

Na noite do dia 1º de novembro, um idoso de 73 anos teve sua casa invadida por um grupo de assaltantes. Eles pediram dinheiro e armas e torturaram o homem, que mora sozinho em um sítio, com o objetivo de fazê-lo falar.

Entre as agressões, o idoso teve os dentes arrancados com um alicate, foi agredido, teve brasas quentes colocadas dentro de suas roupas e o pescoço queimado. Os assaltantes ainda levaram uma quantia em dinheiro. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)