Idoso dorme em garagem de prédio após ser expulso de casa pelo próprio filho

Um idoso foi flagrado pelos seus vizinhos dormindo na garagem do prédio onde mora, no Rio de Janeiro. Segundo outros moradores do local, ele teria sido expulso pelo próprio filho e se alimenta através de marmitas jogadas pela sacada do apartamento. As informações são da Record TV Rio.

VEJA MAIS

O homem identificado apenas como Oswaldo tem 80 anos e afirmou que dorme na garagem por vontade própria, pois teme as reações do filho, que é agressivo. Segundo os vizinhos, o homem expulsou o idoso após um desentendimento. As informações apontam que ele vive nessas condições há mais de um mês.

Além disso, o idoso alimenta-se através de marmitas que são jogadas pela sacada do apartamento. O imóvel onde os dois moram é alugado e a proprietária entrou com uma ação na Justiça pela remoção dos inquilinos, que atrasaram o aluguel por vários meses.

De acordo com as informações, o dinheiro do aposentado é administrado pelo filho, que utiliza o valor para benefício próprio. Segundo os vizinhos, o homem é maldoso e maltrata Oswaldo. Após um surto, o homem quebrou o equipamento de segurança do prédio e chegou a ser denunciado pelo síndico.

O caso foi denunciado ao Ministério Público e à 42ª delegacia de polícia. O MP afirmou, por meio de nota, que a vítima será encaminhada para uma casa de repouso administrada pelo poder público e que, por ser aposentado, será transferido para uma clínica privada.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)