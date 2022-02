Polícia prende suspeito de matar duas jovens em Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, nesta segunda-feira (7), o suspeito de matar duas jovens na última semana. As informações iniciais apontam que ele teria se entregado e levado para Caruaru. As buscas pelo suspeito duraram oito dias e envolveram mais de 100 policiais para encontrar Edson Cândido Ribeiro, 35 anos, na Zona da Mata. Em alguns trechos da mata fechada foi necessário contar com o apoio de moradores da região para abrir o caminho com foices e facões.

Edson é o principal suspeito de ter matado Kauany Maiara Marques da Silva, 18 anos, e Jailma Muniz da Silva, 19 anos. Segundo informações, o acusado já teria se relacionado com Kauany, que desapareceu no dia 29 e teve o corpo encontrado três dias depois, com sinais de violência.

No dia 31 de janeiro, ele teria estuprado e matado a segunda vítima, Jailma, enquanto ela levava o café da manhã para a mãe que trabalha na lavoura. O corpo da jovem foi encontrado no mesmo dia, às margens da rodovia PE-50. Ele também teria tentado atacar mulheres que caminhavam no centro da cidade