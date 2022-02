Vizinhos de quitinete são encontrados mortos em abaetetuba

A polícia investiga a morte de Elenilza Ferreira de Souza, de 23 anos, e de Mário Alberto de Menezes Peres, de 35, encontrados mortos na manhã deste domingo, 6, em uma quitinete do bairro do Bosque, em Abaetetuba. Os corpos das duas vítimas apresentavam marcas de perfurações feitas por arma branca. Os dois eram vizinhos e, aparentemente, não tinham proximidade.

Pelas informações iniciais colhidas, na hora do crime Elenilza estaria sozinha com o filho em casa, enquanto o marido havia saído, o que levou à suspeita de que Elenilza teria sido vítima de uma tentativa de estupro por parte do vizinho e, que, no instinto de se defender, acabou atingido mortalmente o agressor, mas terminou também vindo a ser morta. Mas essa versão não foi confirmada pela polícia.

Moradores ouvidos na apuração relataram que Mário morava no andar inferior do prédio de quitinetes, enquanto Elenilza e a família ocupavam um apartamento no andar de cima. Peritos criminais estão analizando a cena do crime e os corpos para estabelecer a causa e as circunstâncias das mortes. A polícia civil instaurou inquérito para apurar o caso.