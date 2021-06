Polícia prende suspeito de furtar bicicleta do casal que abordou jovem negro

A polícia prendeu preventivamente, na noite de quarta-feira, 16, Igor Martins Pinheiro, de 22 anos, suspeito de ter furtado a bicicleta de Mariana Spinelli e Tomás Oliveira, na tarde do último sábado, na porta do Shopping no Rio de Janeiro. A história ganhou repercussão porque o casal abordou um jovem universitário negro acusando-o de ter furtado o veículo, pois ele estava em um semelhante ao furtado. O homem preso suspeito pelo crime é branco. As informações foram divulgadas pelo Globo.

Matheus Ribeiro, que é instrutor de surfe, está acusando o casal de racismo. Mas a polícia vê indício de injúria apenas, pois não viu na abordagem do casal indícios de crime racial.

Segundo a delegada Natacha Alves de Oliveira, titular da 14a DP, Igor Martins Pinheiro foi surpreendido em casa, em um prédio em Botafogo, também na Zona Sul, onde aconteceu o furto.

No apartamento do suspeito, foram localizados a bermuda que ele usava no momento do furto e ferramentas para a prática do crime, como alicate de corte usado para romper cadeados.

Criminoso conhecido

Imagens de câmeras de segurança flagram a ação de Igor, que levou a bicicleta em dois minutos. Outro vídeo, mostra Igor chegando em casa com o produto do furto.

“Chegamos a ele através de uma testemunha que viu o caso e pensou que era algo normal e análise de câmeras de segurança. O suspeito foi reconhecido pela inteligência da delegacia. Ele é um criminoso contumaz. Ele foi preso quando saía do prédio onde mora com a mãe e o irmão. Ele foi abordado por volta das 18h de ontem, e conseguimos o mandado de prisão através do Plantão Judiciário”, contou a delegada Natacha.

Desabafo

Após a polícia prender um jovem branco suspeito de furtar a bicicleta elétrica de Mariana e Tomás, Matheus Ribeiro disse estar aliviado: “Eu recebi essa notícia há pouco e estou muito aliviado por eles terem achado o verdadeiro culpado. Espero que o casal resolva o problema e que eles vejam que o perigo não vem só do negro. Como vocês viram, foi um branco que cometeu o crime”, disse.