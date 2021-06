Jovem negro é vítima de racismo após precisar provar ser dono de bicicleta elétrica

Um jovem negro foi acusado de roubar uma bicicleta elétrica de um casal no Leblon, no Rio de Janeiro, no último sábado (12). O caso de racismo ocorreu enquanto o instrutor de surfe Matheus Ribeiro esperava a namorada em frente a um shopping, para comemorar o Dia dos Namorados, quando foi abordado pelos dois insinuando que ele teria roubado o item de um deles. As informações são d’O Dia.

"Eu estava esperando minha namorada em frente ao shopping Leblon quando do nada me aparecem esses dois jovens com as seguintes frases: 'Você pegou essa bicicleta ali agora, não foi?'. 'É sim, essa bicicleta é minha', replicou a jovem moça. E daí, eu sem entender nada, fui tentar mostrar para os dois que a bicicleta é minha, com fotos antigas com ela, chave, o que foi possível naquele momento de segundo", contou o jovem nas redes sociais.

O instrutor relatou que só conseguiu provar que a bicicleta era dele quando, sem autorização, o rapaz que o abordou pegou o cadeado da bicicleta e tentou abrir, mas não conseguiu. Em um vídeo gravado por Matheus, o jovem diz que não o acusou do crime "e só estava perguntando".

"Eu não era alguém pedindo esmola ou vendendo jujuba. Um preto numa bike elétrica?No Leblon? São coisas que encabulam o racista. Eles não conseguem entender como você está ali sem ter roubado dele, não importa o quanto você prove", escreveu.

"Isso não foi um desespero de quem foi furtado, isso é o desespero do racista quando vê a gente perto. Ela não tem ideia de quem levou sua bicicleta, mas a primeira coisa que vem a sua cabeça é que algum neguinho levou. E para você, que é pretin igual eu, seja cuidadoso ao andar em lugares assim. Eles vão te culpar, para depois verem o que aconteceu", concluiu Matheus.