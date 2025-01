Polícia afirma que assassinato de adolescente em Jericoacoara não foi por causa de gesto com as mãos

A investigação feita pela Polícia Civil de Ceará aponta que a causa para o assassinato do adolescente Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, na vila de Jericoacoara, no Ceará, tem relação com a rivalidade entre facções criminosas, mas não teria sido motivado pelo gesto com as mãos feito pelo garoto em fotos publicadas na internet.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Júlio Morais, que atua no município de Jijoca de Jericoacoara, as diligências apontam que uma camisa com um símbolo de uma facção teria motivado os criminosos. O delegado afirma que os depoimentos dos suspeitos apreendidos coincidem no relato das circunstâncias do ocorrido.

“O Henrique não faleceu em virtude de ter feito um símbolo numa postagem no Instagram. Ele faleceu porque chamou atenção dos criminosos por estar vestindo uma blusa, que teria um símbolo ou desenho relacionado a um grupo criminoso rival. A partir disso, os criminosos, supostamente, o julgaram integrante do tal grupo e mexeram no celular dele para buscar mais informações”, diz Júlio.

A blusa em questão não foi encontrada pela polícia, assim como o celular da vítima. O desenho mencionado seria uma meia lua. No vídeo em que o adolescente aparece sendo levado pelos traficantes, antes de ser morto, ele já estava sem camisa. De acordo com os envolvidos, foram encontradas imagens de armas, motos e supostos grupos de WhatsApp com referências ao grupo rival.

“Não temos absoluta certeza dessas informações. Não tivemos acesso ao celular da vítima. Ele nunca foi encontrado. A polícia crê nessa informação, porque não houve contradição das testemunhas e ela veio dos próprios envolvidos. Não tem como atestar que ela seja verídica, mas eu acredito que seja”, afirma o delegado.

Relembre o caso

O adolescente foi assassinado por um grupo de traficantes em dezembro do ano passado, durante viagem de férias a Jericoacoara, junto do pai. A suspeita inicial é que o crime tenha sido cometido por causa de gestos feitos por ele em fotos publicadas na internet.

Em uma postagem, o adolescente faz um sinal de três dedos, visto no mundo do crime como uma referência à facção Primeiro Comando da Capital (PCC).Um mês depois, após apreender três dos envolvidos no crime, a polícia descarta essa motivação e aponta outra possível.

Henrique foi agredido, torturado e teve uma orelha decepada por integrantes da facção Comando Vermelho (CV). De sete suspeitos identificados pela investigação, dois menores já foram apreendidos e um terceiro aguarda decisão judicial para oficializar a internação.

Eles relataram que Henrique, na noite de 16 para 17 de dezembro, teria ido ao local onde eles estavam para comprar droga e, assim que chegou ao ponto de venda, o garoto chamou a atenção dos traficantes, em razão de uma blusa que ele estava vestindo.